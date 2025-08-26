نبيلة عبيد توجه رسالة لأنغام بعد عودتها من رحلة علاجية في ألمانيا



حرصت النجمة نبيلة عبيد على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة في ألمانيا.



ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة حديثة لأنغام، وعلّقت قائلة:

"ألف حمد الله على سلامتك، نورتي مصر ونورتي بيتك يا حبيبتي".



