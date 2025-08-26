وجعتي قلبنا| تعليق مفيدة شيحة على تعافي أنغام

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن عميق سعادتها بتعافي المطربة أنغام من الأزمة الصحية الأخيرة التي أصابتها، مشيرة إلى أن أنغام من خلال هذه الأزمة كسبت معرفة قيمتها الغالية.

واضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"يا رب الف حمد وشكر وجعتي قلبنا يا انغام الف حمدالله علي السلامة، وأترقب الاخبار يوميا لاني مش هقدر اتحمل اي حاجة على انغام والحمدلله تعافي أنغام رد فينا الروح".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الفنان أنغام خضعت لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، إثر مشكلات صحية استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً، وتخضع الفنانة حالياً لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.