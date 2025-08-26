قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
قانون جديد يحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية | تفاصيل

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
حسن رضوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 171 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون الرياضة، حيث حدد القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية لتعزيز دورها في تنمية الحركة الرياضية داخل مصر وخارجها.

ونصت المادة (36) من القانون على مجموعة من المهام الرئيسية التي تقع على عاتق اللجنة الأولمبية المصرية، ومنها:

تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها على مستوى الجمهورية، والعمل على تعزيز مشاركة مصر في الفعاليات الرياضية العالمية والقارية.

تمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، وتنظيم هذه الفعاليات داخل البلاد وفقًا للمعايير الأولمبية والدولية.

تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق الرياضية المشاركة في هذه الدورات، مع حق اتخاذ القرار بشأن مشاركة الرياضيين بناءً على معايير الأداء والقدوة الرياضية للشباب.

الإشراف الدوري على الاتحادات الرياضية المعتمدة والتأكد من التزامها المستمر بالميثاق الأولمبي.

التعاون مع الاتحادات الأولمبية لوضع برامج النشاط الرياضي الأولمبي والإقليمي.

كما نص القانون على منع أي هيئة رياضية من استخدام اسم اللجنة الأولمبية، مع منح اللجنة الحق الحصري في استخدام الشارات الأولمبية المعترف بها دوليًا، وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأولمبي.

يأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الرياضة في مصر وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، من خلال تنظيم أفضل للجهات المختصة وتحقيق رؤية شاملة لدعم الرياضيين والمؤسسات الرياضية.

