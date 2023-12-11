اصطفاف وطوابير مبكرة| لجان اليوم الثاني تفتح أمام الناخبين.. توافد كثيف وانتظار منذ الساعات الأولى للصباح

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2023 بالداخل والتي بدأت الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يصوت 67 مصري بأصواتهم لاختيار رئيس مصر القادم من بين 4 متنافسين.

احتشاد قبل فتح اللجان

وشهدت الساعات الاولى منذ صباح اليوم اقبال كثيف من المواطنين، حيث احتشد العشرات امام ابواب اللجان في انتظار فتح الأبواب ما قبل التاسعة صباحًا.

ورصدت غرفة العمليات المركزية التابعة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية في الجيزة والقاهرة والقليوبية قبل فتح صناديق الاقتراع في يومها الثاني للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

لا مخالفات.. وتوافد كثيف

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنه لم ترصد غرفة العمليات المركزية من خلال التواصل الميداني بالمناديب في اللجان أي تجاوزات أو مخالفات تعيق بالعملية الانتخابية على مدار أول يوم اقتراع، مع رصد استمرار توافد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني على معظم اللجان، وذلك بعد مد عدد من اللجان عملها بعد انتهاء اليوم الأول لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته وفقا للقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تدعو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كافة المواطنين باستمرار التوافد والمشاركة على لجان الاقتراع في اليوم الثاني والثالث وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، مشيرة إلى أن الغرفة على أتم استعدادها في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

استعداد من السادسة صباحًا

وإلى الغربية حيث، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله في السادسة من صباح اليوم لتفقد محيط اللجان الانتخابية بطنطا استعدادا لانطلاق اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للاطمئنان على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم،من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان الانتخابية.

الجدير بالذكر ان اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا في اليوم الأول من الانتخابات في كافة أرجاء المحافظة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

إشادة ائتلاف نزاهة بالعملية الانتخابية

أشاد ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بالتواجد الأمني الجيد في محيط مقار الاقتراع باليوم الأول للانتخابات الرئاسية لتأمين العملية الانتخابية والذي نتج عنه حالة من الاستقرار .. مؤكدا عدم رصد أي مشاحنات أو تجاوزات رغم كثافة المشاركة على مدار اليوم، كما لم يواجه الائتلاف أية تجاوزات خلال التعامل مع مسؤولي اللجان الانتخابية.

وأشار الائتلاف - في تقرير له - إلى أنه رصد مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة في التصويت .. مؤكدا أنه لم يتلق شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، في حين أن غُرفة العمليات تلقت استفسارات من قبل عدد من الناخبين لمعرفة أقرب لجنة انتخابية، وذلك عن طريق الخط الساخن الذي أعلن عنه الائتلاف بشكلٍ سابق.

وأوضح أن الائتلاف رصد كثافة كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أمام مقار الاقتراع في عدد كبير من اللجان الانتخابية، حيث توافد المواطنين أمام مقار الاقتراع قبل فتح اللجان أمام الناخبين .

كما رصد ائتلاف (نزاهة) وجود مسيرات شعبية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع تحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات كما رصد وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وأكد ائتلاف نزاهة الدولي استمراره في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.