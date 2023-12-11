الهجوم 63.. المرصد السوري: سقوط قتـ.لى في قصف إسرائيلي على محيط دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل سوريين اثنين موالين لحزب الله بقصف إسرائيلي على محيط دمشق.

وقال المرصد السوري على موقعه الالكتروني إن اثنين سوريين من العاملين في حراسة أحد المزارع التابعة لحزب الله اللبناني، استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مساء أمس بــ 6 صواريخ مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي حيث تتواجد فيها مزارع و مقرات عسكرية للحزب.

كما أشار إلى استهداف مواقع تابعة لقوات الدفاع الجوي، حيث طالت الضربات مزرعتين، ومحطة الرادار في تل خاروف، كما طالت ضربة موقع عسكري في مساكن نجها، وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية إلى مقتل عنصرين، وإصابة 5 من الميليشيات الموالية لإيران، إضافة لإصابة 3 مواطنين بجراح.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 63 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 44 منها جوية و 19 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 127 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 112 من العسكريين بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة.