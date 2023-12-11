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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة.. لجنة انتخابية داخل مطار شرم الشيخ للمغتربين والمسافرين

المحافظ في لجنة المطار
المحافظ في لجنة المطار

تابع اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء سير العملية الانتخابية بمدينة شرم الشيخ وتفقد لجنة مطار شرم الشيخ الدولي التي تخصص لأول مرة للمغتربين والمسافرين.


جاء لك في  اليوم الثاني علي التوالي لانطلاق  لماراثون الانتخابات الرئاسية 2024" والتي بدأت أمس الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى يوم غدا الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري،  هذا و انتظم سير العمل باللجان الانتخابية بلجان جنوب سيناء  حيث تم بدء عمل اللجان في تمام   الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت حتى التاسعة من مساء ذات اليوم، هذا وقد توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة .

وقد أشاد " فوده" بمدى وعي المواطنين بجنوب سيناء  وحثهم الوطني وإصرارهم علي أداء حقهم الدستوري و الإدلاء بأصواتهم منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية   وثمن محافظ جنوب سيناء مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطني المحافظة.

وحث " فوده" المواطنين علي ضرورة استمرار مشاركتهم في الانتخابات اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري.
وتبلغ الكتلة التصويتية  للمحافظة 99240 ناخب عدد اللجان العامة 9 لجان و46 لجنة فرعية تشمل 31 لجنة اساسية و15 لجنة فرعية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي.

فودة لجنة المطار

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جنوب سيناء اللواء خالد فودة لجنة المطار انتخابات الرئاسية المغتربين

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