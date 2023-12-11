محافظ الغربية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.. صور

أدلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك داخل لجنة المغتربين بمدرسة «أم المؤمنين» بحي أول طنطا، وسط توافد مكثف من المواطنين للإدلاء بصوتهم.



وأشاد محافظ الغربية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، والتي تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعي ومنظم دون أي معوقات، مما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

وأكد «رحمي»، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستوري على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل، حيث وجه الدعوة لكل المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام الذى يمثل مرحلة مهمة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.



وأوضح أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأشاد رحمي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف

وعقب ادلاء المحافظ بصوته، حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية معه، مشيرا إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية.

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