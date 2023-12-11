في السادسة صباحا.. محافظ الغربية يتفقد محيط اللجان الانتخابية بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله في السادسة من صباح اليوم لتفقد محيط اللجان الانتخابية بطنطا استعدادا لانطلاق اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للاطمئنان على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء باصواتهم،من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان الانتخابية.

الجدير بالذكر ان اللجان الانتخابية شهدت اقبالا كثيفا في اليوم الاول من الانتخابات في كافة ارجاء المحافظة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ طارق رحمي، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.