عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في السادسة صباحا.. محافظ الغربية يتفقد محيط اللجان الانتخابية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجوله في السادسة من صباح اليوم لتفقد محيط اللجان الانتخابية بطنطا استعدادا لانطلاق اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ للاطمئنان على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء باصواتهم،من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان الانتخابية.

الجدير بالذكر ان اللجان الانتخابية شهدت اقبالا كثيفا في اليوم الاول من الانتخابات في كافة ارجاء المحافظة.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كافة الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار المحافظ طارق رحمي، إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي قامت بإطلاق حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.
يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.

التصويت بالانتخابات الرئاسية الدكتور طارق رحمي الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا: المشهد الانتخابي اليوم عرس ديمقراطي مبهر بمشاركة الشباب

ترشيحاتنا

رغم الضغوط.. حكومة الاحتلال الإسرائيلية ترفض عودة العمال الفلسطينيين

إقبال كثيف على لجان مصر القديمة والمنيل في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل أول أيام الانتخابات الرئاسية

إطلاق صفارات الإنذار في سديروت وكيبوتس بغلاف غزة

بدء توافد الناخبين بالغربية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.. صور

سيول ورياح.. السعودية تحذر من طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بعلم فلسطين.. صور تصدرت التريند لـ ياسمين عبد العزيز

بعد إطلالتها الغريبة .. صور أثارت الجدل لـ هند عاكف

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

فيديو

الإضراب الشامل.. شاهد ماذا يفعل العالم العربي والغربي اليوم الاثنين لدعم غزة؟

تعمقن في القرآن وتحولن للإسلام.. أمريكيات يصفعن الاحتلال ضربة قوية مناصرة لسكان غزة

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ