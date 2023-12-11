تصويت منتظم وإقبال غير مسبوق.. حملات مرشحي الرئاسة تتابع العملية الانتخابية في اليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية 2024 .. لليوم الثاني تواصلت العملية الانتخابية في جميع أنحاء الجمهورية للتصويت على الرئيس الجديد من بين 4 مرشحين للرئاسة ، وتابعت حملات المرشحين الأربعة سير العملية الانتخابية لمتابعة ما يجرى في أنحاء مصر لحظة بلحظة وأشادت بمشاركة المواطنين بهذا الشكل المشرف في العملية الانتخابية. .

حملة السيسي : نراهن على وعي الشعب المصري

تابعت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، سير العملية الانتخابية في مصر لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات أمس ، أصدرت حملة السيسي بياناً رسمياً قالت فيه إنها تابعت حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم، ولم يتم رصد أى مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وأشادت حملة السيسي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم العملية الانتخابية وفى جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية، وثمنت حرص كافة طوائف المجتمع المصرى على المشاركة خلال اليوم.

وقالت الحملة إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح، وطالبت الحملة المواطنين الذين لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.

الإقبال على لجان الاقتراع غير مسبوق

كما أكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي، أن الإقبال على لجان الاقتراع غير مسبوق، مراهنا على وعي الشعب المصري.

وأشاد فوزي بالإقبال الكثيف خاصة من السيدات على العلمية الانتخابية، جاء ذلك خلال الإدلاء بصوته الانتخابى بمقر لجنته الانتخابية فى فيصل بالجيزة.

بيان حملة السيسي

حملة فريد زهران : التغطية الإعلامية محايدة

كما تتابع حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، سير العلمية الانتخابية في مصر لليوم الثاني، وأشادت الحملة بالتغطية الإعلامية لأول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

وذكرت حملة فريد زهران في بيانها أن التغطية الإعلامية خلال اليوم الأول من الاقتراع التزمت بأكبر قدر من الحياد والموضوعية في تغطيتها وكذلك حياد الأجهزة الأمنية في أغلب مراكز الاقتراع واقتصار دورها على عملية التأمين فقط.

وناشدت حملة المرشح فريد زهران المواطنين المصريين الاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن، وضمان للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن.

حملة حازم عمر: الإقبال غير مسبوق

وأكدت غرفة العمليات المركزية لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر أنها لم تتلق أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها خلال اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

وذكرت الحملة في بيان أنها تابعت الانتخابات من خلال غرفة العمليات المركزية و26 غرفة عمليات على مستوى المحافظات، مؤكدة أن الإقبال في اليوم الأول للانتخابات كان جيد جدا، وتدعو المواطنين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية وأداء الواجب الوطني .

كما قال الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الإقبال فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كان جيدا للغاية، أنه كان هناك مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية سواء رجال أو شباب أو سيدات أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتابع زاهر الشقنقيرى في تصريحات تلفزيونية، أن الإقبال لو استمر ستكون نسبة الحضور في الانتخابات غير مسبوقة، ولم يكن هناك أحداث تؤثر على العملية الانتخابية وما حدث كانت حالات فردية لا ترقى لخروقات .

حملة يمامة: المصريون مدركون أهمية الاستحقاق الانتخابي

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن العملية الانتخابية ظهرت بشكل مرضى فى ظل الإشراف القضائى من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة المصرية.

كما أكدت حملة يمامة أن الإقبال في اليوم الأول يعطى مؤشرا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابى الهام، وأن الديمقراطية تعنى المشاركة وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.