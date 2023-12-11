مسيرات وزغاريد وأطول علم بمصر.. فرحة في ثاني أيام الانتخابات والسيدات يتصدرن المشهد

الانتخابات الرئاسية 2024.. لليوم الثاني على التوالي تتصدر أجواء الفرحة في جميع أنحاء الجمهورية وسط مشاهد احتفالية مبهجة من جموع الشعب المصري خلال عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني.

في كل شارع ستجد الفرحة عارمة، وتصدر الأغاني الوطنية من كافة الأنحاء لبث في النفوس الروح الوطنية وتنشر أجواء البهجة والفرحة خلال المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

أجواء خاصة يصنعها الشعب المصري وهو يختار رئيس الجمهورية الجديدة ، ودوماً ما تتصدر مظاهر الاحتفال المشهد ، مابين رفع أعلام مصر وارتداء الملابس بنفس الألوان ، وكذلك فرحة النساء بالزغاريد والبهجة أمام اللجان .

أطول علم في الأسكندرية

وفي اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 ، تم رصد عدة مشاهد احتفالية رائعة ، كان من بينها مسيرة حاشدة في الأسكندرية شارك فيها الشباب ، رافعين أطول علم في مصر ، ويجوبون به شوارع الأسكندرية تشجيعاً للنزول والمشاركة في الانتخابات .

وقاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسيرة تحمل أطول علم لجمهورية مصر العربية، بهدف تحفيز الرغبة لدي المواطنين في المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي المدني بأهمية الإدلاء بالصوت.

اختارت محافظة الإسكندرية منطقتي بشاير الخير والمحمودية لإطلاق هذه المسيرة التشجيعية، خصوصا وأن هاتين المنطقتين شهدتا تحولًا هائلًا من مناطق عشوائية إلى حضارية، وهو ما يبرز الجهود التنموية التي قامت بها الحكومة .

مسيرة في الأسكندرية

مسيرة وعلم مصر في قنا

شهدت شارع الشنهورية بمدينة قنا، تنظيم مسيرة طلابية أمام اللجان الانتخابية، لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية، مع انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية.

حمل المشاركون أطول علم لمصر خلال تحرك المسيرة أمام اللجان الانتخابية، وسط هتافات تحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، وترديد أغاني وطنية.

كما شارك عدد كبير من المواطنين خلال المسيرة، بسياراتهم، حاملين أعلام مصر، تعبيراً عن فرحتهم بالمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الذى تشهده البلاد.

مسيرة

الزغاريد في كل مكان

ومن مظاهر الاحتفالات بالانتخابات الرئاسية على طريقة النساء المصرية ، إطلاص الزغاريد في كل الشوارع وأمام اللجان ، وسط تجمعات نسائية هائلة ، يحتفلون بالتصويت والعملية الانتخابية ، لكن بطريقة خاصة ومميزة للتشجيع على المشاركة .

وتتصدر النساء المشهد الانتخابي بشكل كبير من جميع الفئات والأعمار ، وهو ما أكد عليه حملات المرشحين الأربعة ، والتي رصدت إقبال غير مسبوق منذ أمس وحتى الان ، وبشكل خاص النساء .

ثاني ايام الانتخابات

مسيرات حاشدة في ثاني أيام الانتخابات

ومنذ الصباح الباكر ، وشهدت شوارع مصر العديد من المسيرات الحاشدة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 ، وسط حشود المئات والآلاف من المواطنين تعبيراً عن فرحتهم بالعملية الانتخابية والتصويت .

وشهدت بعض المحافظات عدة مسيرات منها الأسكندرية وقنا وسيناء وسوهاج والمنصورة وطنطا وبورسعيد والمنوفية ومطروح والشرقية

وكذلك مناطق عدة بالقاهرة منها الجيزة وإمبابة وشبرا وفيصل وأرض اللواء .

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات

ثاني ايام الانتخابات