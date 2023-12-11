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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب التنسيقية يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة في محافظة الشرقية ..صور

النائب محمد السباعي
النائب محمد السباعي

توجه النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب إلى الإدلاء بصوته بمسقط رأسه بلجنة مدرسة الشهيد حسن حمدي ، بمحافظة الشرقية، وسط إقبال كبير من الناخبين لليوم الثاني على التوالي.

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وفي حديثه لموقع صدى البلد قال النائب محمد السباعي “تشهد مصر عرس ديمقراطي مميز وفريد في لحظات حرجه من استقرار الوطن والذي يحتم علينا جميعا دعم تقدم بلدنا الحبيب” 

 

واضاف السباعي، شاهدنا أعداد كبيرة على مدار اليومين واتوقع استمرار توافد المواطنين على اللجان حيث يشعر المواطن خلال الفترة الحالية بقوة صوته المؤثر ويحرص على تقديم واجبه الوطني.

 

وتابع السباعي، مصر قادرة على تخطى التحديات والصعوبات التي تحيط بها ، بينما الرهان الأكبر هو الحدث الوطني للمواطن المصري الداعم لبلده، والذي أؤمن أنه أصبح أكثر وعيا وفعالية واطلاعا.

وبدأت مصر امس عرس انتخابي كبير يستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وعملية التصويت تبدأ من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وان الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم عددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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