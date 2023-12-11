عشان بلدنا.. مسن قعيد بكفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة| شاهد

حرص الحاج كمال محمد سبعيني قعيد، من أبناء حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، على الإدلاء بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة شهيد السلام الثانوية.

وقال الحاج كمال لـ «صدى البلد»: نزلت للمشاركة عشان بلدنا تكون للأحسن وبحب الرئيس لأنه بيغير مصر للأحسن»، داعياً الشباب إلى المشاركة:«انزلوا شاركوا واعرفوا مصر ماشية إزاي».

وفي سياق متصل، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سير العملية الانتخابية في ثاني أيام السباق الرئاسى، والتي تقام في 524 لجنة فرعية، من بينها 5 لجان للوافدين، داخل 508 مراكز انتخابية، في 14 لجنة عامة.

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