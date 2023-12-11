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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بوسي
بوسي

شاركت الفنانة بوسي، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وأطلت بوسي، مرتديه فستان أنيق وطويل باللون الرمادي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت بوسي في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت بوسي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور بوسي

https://www.instagram.com/reel/C0t18lzsv1A/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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