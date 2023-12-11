على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ" سوميتومو" على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات.

وشارك في اللقاء المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور أحمد شيرين، نائب رئيس هيئة الاستثمار ، ودايف وايلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز أوروبا"، وأحمد مجدي، العضو المنتدب، لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز مصر"، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة في اليابان وأوروبا.



شركة " سوميتومو اليابانية"

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس شركة " سوميتومو اليابانية" والوفد المرافق له؛ مُعربًا عن تقديره لعمل الشركة في السوق المصرية من خلال مجموعة من المصانع القائمة بالفعل في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة "سوميتومو" هي أحد شركائنا الاستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

أكبر مصنع على مستوى العالم

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع الجديد -الذي تم وضع حجر الأساس له- كان من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية، من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه كان يتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع منذ أن تم التقدم به كفكرة إلى الحكومة المصرية، كما أنه كان حريصا دائمًا على زيارة مصانع الشركة في بورسعيد، وأكتوبر، ومعربًا عن تطلعه لزيارة المصنع الجديد عند افتتاحه.

وأشاد رئيس الوزراء بفريق عمل "سوميتو مصر" الذي يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات.

علاقات استراتيجية وثيقة بين مصر واليابان



كما أكد رئيس الوزراء أن مصر واليابان تربطهما علاقات استراتيجية وثيقة وأنه يقدم ومستعد أن يوسع الدعم المقدم للشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية على أعلى مستوى، حرصًا على استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار في مصر.

في غضون ذلك، أكد السفير الياباني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023، مشيرًا كذلك إلى زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي إلى مصر في سبتمبر الماضي التي أكدت استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.

وتطرق السفير الياباني إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركة "سوميتومو" في مصر، موضحًا أن إنتاج الشركة اليابانية يُخصص للتصدير الذي من شأنه جلب المزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، كما أن مشروعات الشركة توفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وهو ما يجعل هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وسوميتومو شراكة إستراتيجية.

وخلال الاجتماع، أشار كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة "سوميتومو وايرنج سيستمز" العالمية، إلى أن الشركة تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن بدء الإنتاج من المصنع الجديد سيكون اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه لمشروعات سوميتومو في مصر الذي لولاه لما استطاعت الشركة تحقيق هذه الإنجازات على الأرض، وخير مثال على ذلك الدعم الذي قدمته الحكومة لمصنع الشركة خلال تحدي وباء كورونا.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات حرصت الشركة على التوسع في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات.

مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات

وأشار إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.

وتقدم بالشكر لوزارة الصناعة ولهيئة الاستثمار ولفريق عمل رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر.

وأشار إلى أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، ودعا رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو الشركة أهمية مصانع الشركة في مصر التي تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية.

وأشاروا إلى أنهم بسبب ما لاقوه هنا في مصر من دعم لبيئة الأعمال، فإنهم يشجعون مصانع أخرى ضمن سلاسل توريد صناعة ضفائر السيارات الكهربائية للقدوم إلى مصر وتوطين هذه الصناعات في السوق المصرية.

وأكدوا أنهم يتطلعون إلى تقوية العلاقات مع الحكومة المصرية بشكل أكبر.

وأعرب أحمد مجدي عن شكره العميق بالنيابة عن فريق سوميتومو مصر للدعم الكبير الذي تلقته الشركة بشكل خاص من رئيس الوزراء وفريق عمله، فضلًا عن وزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار.

وقال : يكفي أنه خلال جائحة "كورونا" كان هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة وحرص على نقل موظفينا إلى عملهم بكل سهولة ويسر في وقت كانت هناك صعوبة في الانتقال بسبب الحظر.

وتطرق إلى أن المصنع الجديد سيكون به مركز للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة بما يتماشى مع السوق العالمية، وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للشركة الأم.

وعرض "مجدي" مادة فيلمية عن تقدم الأعمال بمشروع المصنع الجديد في مدينة العاشر من رمضان الذي أوشك على الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأساسية وفي انتظار تركيب الهيكل الإليكتروميكانيكي.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لشركة سوميتومو، معربًا عن تطلعه لافتتاح هذا المشروع شديد الأهمية، كما أكد أنه مستعد لتقديم مختلف أشكال الدعم لجميع الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجهها.