عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بالمصحف والصليب.. المصريون يرفعون شعار الوحدة الوطنية في ثاني أيام الانتخابات

صدى البلد

الانتخابات الرئاسية 2024 .. لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية الجديدة والتي بدأت منذ أمس الأحد ، وفي مشهد وطني اجتمع رجال الدين والقساوسة معاً لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تعبيراً عن الوحدة الوطنية .

ومنذ صباح أمس وتصدرت مشاهد الوحدة الوطنية أجواء الانتخابات الرئاسية، وكان ملفتة للنظر مشاهد الأقباط والمسلمون متحدون معاً لتشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية، لتجدهم يلتقطون الصور معاً ويرفعون الصليب والمصحف.

الأقباط والمسلمين في سوهاج يصوتون معاً

وخلال ساعات التصويت، ضرب الأقباط والمسلمين في سوهاج درساً في الوحدة الوطنية رافعين شعار كلنا إيد واحدة ، حيث توجه الأنبا باخوم مطران سوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعدد كبير من مشايخ المنطقة الأزهرية، وقساوسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، داخل اللجنة الانتخابية بمجمع على ابن أبي طالب النموذجي.

وأكد القساوسة والمشايخ على وحدة وتلاحم نسيجي الأمة من المسلمين والأقباط في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الهام للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

المسلمون والمسيحون يرفعون علم مصر بالمنوفية

كما شهدت اليوم اللجان الإنتخابية بمحافظة المنوفية توافداً كبيراً بالأعلام المصرية من قبل جموع الناخبين من المسلمين والمسيحيين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية 2024 فى ثانى أيام الإنتخابات.

يأتي ذلك تأكيداً على روح الإنتماء والوحدة الوطنية وممارسة حقهم الدستورى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وإستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.

رفع المصحف والصليب في الأقصر

كما حرص رجال الدين مسلمين ومسيحين في العياط على التواجد أمام اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية في حب مصر ودعم الدولة بالديمقراطية.

وفي مشهد مميز من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر ، حرص مسلمو وأقباط قرية الدير على المشاركة في عملية التصويت معاً بشكل جماعي ، وسط أجواء من البهجة ورفع أعلام مصر والهلال والصليب وهتافات تحيا مصر أمام اللجان خلال التصويت بالانتخابات.

رئيس مشيخة الأزهر بطنطا يقود مسيرة للانتخابات

كما تقدم الدكتور عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، بمسيرة حاشدة من العاملين بالأزهر الشريف انطلقت من مقر المنطقة الأزهرية بسيجر وحتي المعهد الأحمدي بطنطا وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 ووجه "طلحه" الدعوة لجميع المواطنين للمشاركة في هذا الواجب الوطني، فالمشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد.

الانتخابات الرئاسية 2024 الأقباط والمسلمين إستعلم عن لجنتك في الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة مرشحين الرئاسة المصرية 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

عزة مصطفى: تعظيم سلام للشعب المصرى: نسبة التصويت 45% ولسه باقى يوم

لوجود اللجان بمناطق بعيدة.. الهيئة الوطنية تبحث عن حلول لتسهيل التصويت بسوهاج

الانتخابات الرئاسية.. وفد من الاتحاد الافريقي يتفقد لجان السيدة زينب

أمريكا.. اعتقال عدد من المتظاهرين المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

تفاصيل العقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران

جانتس لـ بلينكن: إسرائيل تحتاج لإزالة تهديد حزب الله على الحدود الشمالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مها أحمد ومجدي كامل يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

منكب الجوزاء.. العالم يشهد واقعة فلكية تحدث مرة واحدة في العمر الليلة

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ