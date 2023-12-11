بالمصحف والصليب.. المصريون يرفعون شعار الوحدة الوطنية في ثاني أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية 2024 .. لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات واختيار رئيس الجمهورية الجديدة والتي بدأت منذ أمس الأحد ، وفي مشهد وطني اجتمع رجال الدين والقساوسة معاً لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تعبيراً عن الوحدة الوطنية .

ومنذ صباح أمس وتصدرت مشاهد الوحدة الوطنية أجواء الانتخابات الرئاسية، وكان ملفتة للنظر مشاهد الأقباط والمسلمون متحدون معاً لتشجيع المواطنين على الادلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية، لتجدهم يلتقطون الصور معاً ويرفعون الصليب والمصحف.

الأقباط والمسلمين في سوهاج يصوتون معاً

وخلال ساعات التصويت، ضرب الأقباط والمسلمين في سوهاج درساً في الوحدة الوطنية رافعين شعار كلنا إيد واحدة ، حيث توجه الأنبا باخوم مطران سوهاج، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعدد كبير من مشايخ المنطقة الأزهرية، وقساوسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، داخل اللجنة الانتخابية بمجمع على ابن أبي طالب النموذجي.

وأكد القساوسة والمشايخ على وحدة وتلاحم نسيجي الأمة من المسلمين والأقباط في ممارسة هذا الاستحقاق الدستوري الهام للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

المسلمون والمسيحون يرفعون علم مصر بالمنوفية

كما شهدت اليوم اللجان الإنتخابية بمحافظة المنوفية توافداً كبيراً بالأعلام المصرية من قبل جموع الناخبين من المسلمين والمسيحيين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية 2024 فى ثانى أيام الإنتخابات.

يأتي ذلك تأكيداً على روح الإنتماء والوحدة الوطنية وممارسة حقهم الدستورى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وإستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.

رفع المصحف والصليب في الأقصر

كما حرص رجال الدين مسلمين ومسيحين في العياط على التواجد أمام اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية في حب مصر ودعم الدولة بالديمقراطية.

وفي مشهد مميز من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر ، حرص مسلمو وأقباط قرية الدير على المشاركة في عملية التصويت معاً بشكل جماعي ، وسط أجواء من البهجة ورفع أعلام مصر والهلال والصليب وهتافات تحيا مصر أمام اللجان خلال التصويت بالانتخابات.

رئيس مشيخة الأزهر بطنطا يقود مسيرة للانتخابات

كما تقدم الدكتور عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، بمسيرة حاشدة من العاملين بالأزهر الشريف انطلقت من مقر المنطقة الأزهرية بسيجر وحتي المعهد الأحمدي بطنطا وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ووجه "طلحه" الدعوة لجميع المواطنين للمشاركة في هذا الواجب الوطني، فالمشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد.