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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: نعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال أجهزتنا الاستخبارية

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش يعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال الأجهزة الاستخبارية والقضاء عليهم.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية”.

وأوضح أن “القوات تعمق أنشطتها في مراكز ثقل حماس في خان يونس، وتمارس ضغوطا عسكرية عليها حتى يتم تفكيك بنيتها التحتية”.

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وتابع: “العملية البرية في غزة تهدف إلى تحديد مكان المختطفين وبذل الجهود لإعادتهم”، مشيرا إلي أن “الجيش الإسرائيلي يستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب”.

كما أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، “مقتل 7 جنود اليوم في المعارك بقطاع غزة”.

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