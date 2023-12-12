تحذيرات من الإفراط في تناول البنجر الأحمر.. تفاصيل

تناول عصير البنجر يوفر العديد من الفوائد الصحية، ولكن هناك أيضًا بعض التحذيرات التي يجب مراعاتها. إليك بعض التحذيرات المتعلقة بالإكثار من تناول عصير البنجر وفقا لما نشره موقع هيلثي :

تحذيرات من الإكثار من تناول البنجر الأحمر

الألوان القوية للبول: تحتوي البنجر على صبغة طبيعية تسمى البيتانين، والتي يمكن أن تؤثر على لون البول وتجعله يصبح أحمر أو وردي لذا، لا تثير القلق إذا لاحظت تغييرًا في لون البول بعد تناول عصير البنجر.

احتواء السكر: يحتوي عصير البنجر على مستويات معتدلة من السكر، لذا يجب تناوله بشكل معتدل وعدم الإفراط فيه، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية مثل مرض السكري.

التفاعل مع الأدوية: يحتوي عصير البنجر على مركبات تسمى البيتانينات، والتي يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مثبطات إنزيم المونو أمين أكسيداز (MAOIs) المستخدمة في علاج الاكتئاب. لذا، يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول هذا النوع من الأدوية.

4.تهيج المعدة: قد يشعر بعض الأشخاص بالتهيج أو الحرقة في المعدة بعد تناول عصير البنجر، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الأحماض في العصير، إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة مثل القرحة المعوية أو الحموضة المرتفعة، فقد تكون عصير البنجر غير مناسب لك.

التفاعل مع الأملاح الثنائية للحديد: يحتوي عصير البنجر على مركبات تسمى الأملاح الثنائية للحديد، والتي يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية التي تحتوي على الحديد، قد تقلل هذه المركبات من امتصاص الحديد من الأدوية، وبالتالي قد يتأثر فعالية العلاج لذا، يجب استشارة الطبيب إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على الحديد قبل تناول عصير البنجر.



بصفة عامة، يعتبر تناول عصير البنجر آمنًا إذا تم استهلاكه بشكل معتدل وضمن نطاق التوصيات الصحية ومع ذلك، فمن المهم دائمًا استشارة الطبيب أو الخبير الصحي قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، وخاصة إذا كانت لديك أي حالات صحية معروفة أو تتناول أدوية معينة.