الرئيس أعطاهم حقهم.. لجان الانتخابات الرئاسية تتيح مترجمة إشارة للصم والبكم

“وداعا لفكرة الوكالة” .. هذا الشعار هو الذي رفعته الدولة فيما يتعلق بمشاركة فئة ذوى الإحتياجات الخاصة في عملية التصويت بـ الإنتخابات الرئاسية 2024، حيث تم لأول مرة توفير طريقة برايل للمكفوفين ومترجم لغة الإشارة للصم والبكم.

ومن خلال هذا الإجراءات الذي اتخذتها الدولة، تمكن المواطنين من هذه الفئة من التصويت بشكل ذاتى واستقلالية دون أي نوع من العناء، لذا كانت نتيجة تطبيق هذه الفكرة هى وجود حضور قوى وفعال لذوى الهمم في الانتخابات الرئاسية.

وأجرت “ صدى البلد” حديثا، مع إحدى المواطنات من فئة ضعاف السمع تدعى “ مريم عماد”، لمعرفة رأيها في التسهيلات التي يتم تقديمها لدعم ذوى الهمم في العملية الانتخابية، وأبرزها توفير مترجم للغة الإشارة.

مشاركة فعالة دون تحديات

وفى هذا الصدد، قالت حنان بشري مترجمة لغة الإشارة، إن هناك مجموعة كبيرة من ضعاف السمع شاركوا في عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية 2024، من أجل إختيار المرشح الرئاسي الأفضل في وجهة نظرهم، معقبة " بالفعل كان لديهم وعى بأهمية دورهم في المشاركة الانتخابية وذلك بسبب حبهم للرئيس السيسي.

وأضافت “ بشري” لـ “ صدى البلد”، أن فئة ذوى الإحتياجات الخاصة ومنهم ضعاف السمع يرون أن الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي قدم الكثير من الخدمات العديدة لرعايتهم وتوجيه كافة سبل الدعم لهم ومن أبرزها تمكينهم من ممارسة حقوقهم السياسية دون عوائق.

ووجهت “ بشري” السؤال لـ “ مريم عماد ” مواطنة من فئة ضعاف السمع، عن طبيعة شعورها خلال تواجدها أثناء الإدلاء بصوتها في الإنتخابات، حيث أجابت “مريم ” من خلال الإشارة ، موضحة أن المسؤؤلين باللجنة الانتخابية تعاونوا معها بشكل كبير، فضلا عن المعاملة الحسنة التي لاقتها من جانبهم.

كما عبرت مريم عماد، عن مدى سعادتها عن توفير مترجمين للغة الإشارة لفئة الصم والبكم، مؤكدة عدم مواجهتها أي نوع من التحديات.

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جاء ذلك خلال مشاركة مجموعة من فئة الصم والبكم، في الانتخابات الرئاسية في دائرة حى شبرا بمحافظة القاهرة، حيث شهدت اللجان المختلفة بالدائرة توافد أعداد كبري من ذوى الإحتياجات الخاصة، حيث جاءت مشاركتهم نتيجة الوعى والإدراك بأهمية دورهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.