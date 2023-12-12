دخلت انتخبت في 10 دقائق.. لميس الحديدي تروي تجربتها مع الانتخابات الرئاسية

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أنها أدلت بصوتها في انتخابات الرئاسة في اليوم الثاني من انطلاقها، مشيرة إلى أنها صوتت في لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ووجهت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما يقوموا به بلجان الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن اللجنة كانت سلسه وعدد الرجال بها أكثر من السيدات.

لا تخص العاملين بالمدينة فقط

ولفتت "الحديدي"، إلى أن لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي لا تخص فقط العاملين بالمدينة، ولكن هناك بعض الناخبين من مناطق مجاورة، معقبة: "دخلت انتخبت في 10 دقائق".