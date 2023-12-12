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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عايز تتعلم فن الموزاييك.. قطاع الفنون التشكيلية يطلق ورشة بمركز محمود سعيد

صدى البلد

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن إقامة ورشة فنية لتعليم فن الموزاييك، وذلك يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع ولمدة شهرين بداية من يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

الموزاييك هو فن الفسيفساء، وهو فن قديم كان يصنع منذ العصور القديمة باستخدام البلاط الزجاجى الملوّن المرتب بدقة متناهية، وكان يُستخدم فى الأعمال الفنية وقطع الديكور، وبسبب أساليب هذا الفن الغامضة والتصاميم الدقيقة المزخرفة كان يُعتقد أنه يقتصر على الفنانين المحترفين.

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فالموزاييك عبارة عن عمل فنى أو قطعة ما مصنوعة من مجموعة كبيرة من القطع الصغيرة من الزجاج أو الأحجار أو أي مواد أخرى من الطبيعة يمكن قصها على شكل مربعات صغيرة بواسطة أدوات خاصة، وبعد ذلك توضع هذه القطع الصغيرة بجانب بعضها وتُثبّت بمادة لاصقة على سطح العمل لتشكّل عمل فنى، أو تصميمات زخرفية، أو صورة، لكن هذا لا يمنع من أن تتشكل الأعمال الفنية الفسيفسائية من قطع صغيرة مستديرة أو عشوائية الشكل. 

الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية مركز محمود سعيد للمتاحف محمود سعيد

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