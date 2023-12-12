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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده.. اعرف شروط التقديم لجائزة نجيب محفوظ للأدب وقيمتها

صدى البلد

مر أمس ذكرى ميلاد الروائى العالمى نجيب محفوظ، والذى ولد فى  11 ديسمبر عام 1911، والذى بدأ رحلته فى عالم الأدب من بوابة القصة القصيرة، ونشر أولى قصصه فى مجلة الرسالة عام 1936، وكانت روايته الأولى "عبث الأقدار" التى نشرت عام 1939، ثم أتبعها بروايات: "كفاح طيبة" و"رادوبيس"، فتتناول فى تلك الثلاثية رؤيته التاريخية.

وفى ذكرى ميلاده نسلط الضوء على الجائزة التى تحمل اسمه وهى جائزة نجيب محفوظ للأدب، إذ أعلن القائمون عن إغلاق باب التقديم للجائزة يوم 15 يناير 2024، على أن يجرى إعلان الفائز أو الفائزة يوم 11 ديسمبر 2024 بالتزامن مع ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ.

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كما أوضح القائمون على الجائزة التى تبلغ قيمتها 5000 دولار وترجمة الرواية بالإنجليزية لكل أنحاء العالم، بأنه يمكن تسليم الأعمال المرشحة من نسخ ورقية للرواية فى مقر دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بدلًا من إرسالها عبر البريد الإلكترونى.

شروط الترشح لجائزة نجيب محفوظ

فإن الترشح مفتوح للروايات المعاصرة، المكتوبة والمنشورة باللغة العربية، في أي مكان في العالم، بتاريخ حقوق التأليف، والنشر، في عامي 2023 و2024 والتي لم يتم ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية، أي رواية حصلت بالفعل على جائزة أدبية أخرى مؤهلة للترشح، لا يتم قبول الروايات المنشورة ذاتيًا بواسطة مؤلفيها، مجموعات القصص القصيرة أو المجموعات الشعرية غير مؤهلة للترشح، ترشيح الأعمال مقبول عن طريق المؤلف أو دار النشر التي نشرت الرواية باللغة العربية، ينبغي أن يكون المؤلف الذي ترشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشح للجائزة، وبترشيح أى رواية، يعد المؤلف أو الناشر "اعتمادًا على من يحمل حقوق اللغة الإنجليزية" موافقا على أنه فى حالة فوز روايته، سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها في جميع أنحاء العالم، بواسطة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعند تقديم أى رواية للجائزة يعتبر المؤلف أنه قد وافق على أن يكون متاحًا للأنشطة الترويجية مثل الظهور الإعلامي المتعلق بالجائزة أو السفر داخل العالم العربي.

تحتفظ دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحقها في رفض أي ترشيح لا يتوافق مع قواعد الترشح، ويعد قرار لجنة تحكيم الجائزة قراراً نهائيًا.

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