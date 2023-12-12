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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس بباروكة بيضاء وشقيقة هنا الزاهد بطلة أمام عنبة|تفاصيل فيلم عصابة عظيمة

عصابة عظيمة
عصابة عظيمة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة، ثاني بوسترات العمل المقرر طرحه في السينما خلال الأسابيع المقبلة.

وضم البوستر معظم أبطال الفيلم، أبرزهم إسعاد يونس ومحمد محمود وفرح الزاهد ورنا رئيس وكريم عفيفي.

عصابة عظيمة

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وظهرت الفنانة إسعاد يونس مرتدية باروكة شعر بيضاء، ونظارة تدل على قيامها بدور شخصية كفيفة، كما تشارك فرح الزاهد شقيقة هنا الزاهد في بطولة العمل وتنضم للعصابة مع مغني المهرجانات عنبة. 

 

 

فيلم عصابة عظيمة

 

تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على خطة لإستعادة حقوقهما.

ويضم العمل أبرز النجوم الشباب، هم: رنا رئيس، ومؤدي المهرجانات عنبة، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاجر الأبياري وإخراج وائل إحسان.

تعاون إسعاد يونس مع أحمد مكي فى السينما

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام، حيث أعلنت الشركة خلال الأيام الماضية، عن إنتاج الفيلم الجديد لـ أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

عصابة عظيمة الشركة العربية للانتاج والتوزيع الشركة العربية عام 2024 فيلم عصابة عظيمة

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