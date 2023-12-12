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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهداف مشبوهة تقتحم أجواء عكا.. وجيش الاحتلال يعلق

طائرات بدون طيار
طائرات بدون طيار

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض "أهداف مشبوهة" في أجواء عكا ومحيطها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت جسما جويا مشبوها بعد دوي صفارات الإنذار في مدينة عكا ومحيطها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات تسلل الطائرات بدون طيار التي بدت في الجليل الأعلى الغربي في وقت سابق كانت بسبب "هدف جوي مشبوه" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

وأضاف أنه تم إطلاق العديد من الصواريخ الاعتراضية على الهدف، وقد انتهى الحادث الآن، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب".

وقال الجيش الإسرائيلي إن " 10% من جنودنا الذين قتلوا في غزة قضوا بنيران صديقة".

وكشفت البيانات الجديدة الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من بين 105 جنود قتـ.لوا في قطاع غزة خلال الهجوم البري، قتـ.ل 20 جنديا بسبب ما يسمى النيران الصديقة وغيرها من الحوادث.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قتـ.ل ثلاثة عشر من الجنود بنيران صديقة بسبب أخطاء في عمليات التحديد، بما في ذلك الغارات الجوية ونيران الدبابات وإطلاق النار.

وقتـ.ل جندي واحد بنيران لم يكن المقصود منها ضربهم، وقتـ.ل اثنان آخران بسبب أخطاء عرضية.

كما قتـ.ل جنديان في حوادث شملت مركبات مدرعة دهست القوات.

وقتـ.ل جنديان بشظايا من متفجرات انطلقت عمدا من قبل القوات الإسرائيلية.

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