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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

مسيرة ضخمة لدعم
مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

ما زالت الشعوب المناصرة للحق في جميع بقاع الأرض لا تتوقف عن دعم أهل غزة وأرض فلسطين، مطالبين بوقف جرائم الإبـ ادة ضد فئات الشعب الفلسطيني الذي يكون غالبية مواطنيه من الأطفال الصغار. 

وثق مقطع فيديو مذهل احتجاج الآلاف في إسبانيا على ما يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني مرتدين ألوان العلم الفلسطيني ومناديين بالحرية للأرض العربية وأبنائها. 

@hamaky007

♬ The sound of war - Eddy Mack

غزة اليوم 

 

ذكرت شبكة فلسطين الإخبارية، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية إن العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب الوحشية على غزة.

أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن العديد من الإسرائيليين استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء لتقديم العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يكفي توفر جواز سفر إسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني.

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