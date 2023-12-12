شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

ما زالت الشعوب المناصرة للحق في جميع بقاع الأرض لا تتوقف عن دعم أهل غزة وأرض فلسطين، مطالبين بوقف جرائم الإبـ ادة ضد فئات الشعب الفلسطيني الذي يكون غالبية مواطنيه من الأطفال الصغار.

وثق مقطع فيديو مذهل احتجاج الآلاف في إسبانيا على ما يحدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني مرتدين ألوان العلم الفلسطيني ومناديين بالحرية للأرض العربية وأبنائها.

غزة اليوم

ذكرت شبكة فلسطين الإخبارية، نقلا عن القناة 12 الإسرائيلية إن العديد من الإسرائيليين قدموا طلبات للجوء إلى البرتغال في أعقاب الحرب الوحشية على غزة.

أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن العديد من الإسرائيليين استغلوا إعلان البرتغال السماح لهم بالحصول على تأشيرات اللجوء لتقديم العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

أشارت القناة الإسرائيلية إلى أنه يكفي توفر جواز سفر إسرائيلي للحصول على الموافقة للبقاء في البرتغال والعمل بشكل قانوني.