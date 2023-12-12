حماس تدعو السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، بغية تجاوز مفاعيل اتفاقيات أوسلو.

وحثت حماس السلطة الفلسطينية على الانتقال إلى مربع المقاومة الشاملة وحشد كافة الطاقات لمواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى تحرير الأرض والمقدسات، وتحقيق تطلعات الشعب بانتزاع حقوقه الوطنية كاملة من الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة، بحسب ما أوردته وكالة صفا الفلسطينية.

وقالت حماس إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تؤكد نوايا الاحتلال الرامية لاستهداف الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضافت " أن الاحتلال لا يكترث بمن قبل بالتسوية السياسية معه، وأنه يسعى لترسيخ الاحتلال في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى".

تأتي هذه الدعوة في ظل تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو التي أشار فيها إلى جهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية.