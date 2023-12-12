نيويورك تايمز: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة تناقض نفسها

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة تتعارض في بعض الأحيان مع نفسها، ولا يستطيع جميع سكان القطاع الوصول إليها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه "بالنسبة للعديد من سكان غزة الذين ليس لديهم هواتف محمولة موثوقة أو إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فمن الصعب الحصول على معلومات دقيقة للتعامل مع أوامر الإخلاء الإسرائيلية".

وأضافت أن “نص الأوامر يشير في بعض الأحيان إلى المناطق التي سيتم إخلاءها، والتي، مع ذلك، لم تظهر على الخرائط المقابلة، وبعض هذه المناطق كانت تقع في جزء آخر من الجيب”.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن الخرائط الموجودة في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى توفير “إرشادات بيانية ذات طبيعة عامة”.