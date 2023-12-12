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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة لطلاب جامعة العريش للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة العريش
طلاب جامعة العريش في المسيرة

نظم طلاب جامعة العريش شمال سيناء، مسيرة حاشدة بالأعلام المصرية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بمختلف شوارع العريش ، يتقدمهم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب،  لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.


و رافق رئيس الجامعة في المسيرة لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل شمال سيناء بالإضافة إلى منسوبي الجامعة، تأكيدًا لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

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محاور التنمية:


 من جهته، أكد الدكتور حسن الدمرداش، على أهمية ترسيخ الانتماء للوطن لدى النشء والأجيال الجديدة كونهم أمل مصر وأهم محاور التنمية المستدامة وبناء الدولة الحديثة، مشيدًا بحجم المشاركة الإيجابية لدى منتسبي جامعة العريش والذي يتصدر دائماً كافة الاستحقاقات الانتخابية.


وقد نظمت جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على مدار الأسابيع الماضية ندوات توعوية لطلابها لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تُعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.

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