تعليم سيناء يشارك في مسيرة حاشدة للحث على التصويت بالانتخابات الرئاسية

تقدم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، محافظة شمال سيناء ، مسيرة حاشدة في حب مصر، شاركت فيها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مع كافة القوى السياسية والشعبية بالمحافظة؛ لتشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024م.

وأكد على حرص العاملين بالتعليم بالمحافظة ، على مصلحة مصر ، وأن انتخاب الفرد منا هو واجب وطنى، وحق على كل فرد يعيش على أرض الوطن وينعم بخيراتها.



الاستحقاق الانتخابي:

وشدد وكيل الوزارة على على ضرورة الالتزام بحضور جميع العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة في عملية الاستحقاق الانتخابي ، وذلك في دفعات مما لا يعوق العملية التعليمية أثناء اليوم الدراسي.

ورافق وكيل الوزارة المسيرة ورافقه مديري العموم بديوان عام المديرية ومديري وقيادات ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية الست ولفيف من العاملين من التربية والتعليم بالمحافظة.