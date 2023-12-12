إمام الحسين: الشعب المصرى بطل ويدرك قيمة الوطن

قال الدكتور مصطفي عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن الشعب المصرى بطل متحمل للمسئولية، ويدرك قيمة الوطن والتحديات التى تواجهه، لافتا إلى أن المصريين ساهموا فى بناء المستقبل بمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، في تصريح له: "عقب اختيار الرئيس القادم للوطن، لابد أن يكون لكل مواطن دور بعد الانتخابات الرئاسية، فالجميع مسئول عن بناء الوطن، سواء شباب أو نساء أو رجال أو أطفال".

واستكمل: "كلنا مسئولين عن تنمية ورخاء الوطن، ولذلك وجب على كل مواطن، أن يعمل على تطوير نفسه وذاته ويحقق ذاته".