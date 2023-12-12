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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصابت هدفها.. المقاومة تقصف قاعدة أمريكية في سوريا برشقة صاروخية

حقل العمر النفطي
حقل العمر النفطي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر  النفطي بـ سوريا برشقة صاروخية، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر.

وأمس، أفادت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، بأن قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا  تعرضت  لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

كما تعرضت  قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.

استهدف قاعدة حقل العمر الأمريكية النفطية في سوريا بهجوم صاروخي خطير

استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية من العراق

وبحسب قناة الميادين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجمات.

المقاومة الإسلامية سوريا حقل العمر النفطي العراق

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