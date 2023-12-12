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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين حماة الوطن: المواطن السوهاجي رد الجميل.. و12 مسيرة حاشدة خلال اليوم

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام

قال الدكتور مختار همام، أمين حزب حماة الوطن أمانة محافظة سوهاج، إن أهالي محافظة سوهاج أبهروا الجميع بموقفهم في انتخابات الرئاسة 2024، حيث أن الأعداد التي أدلت بأصواتها وشاركت في حث جميع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في هذا العُرس الانتخابي فاقت توقعات الجميع.

وأكد “همام”، أن حزب حماة الوطن أمانة سوهاج دشن 12 مسيرة حاشدة منذ بداية اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة 2024، على مستوى محافظة سوهاج، من بينها 6 مسيرات كانت النائبة رقية الهلالي هي المسؤول عنهم في مركز المنشاة جنوب المحافظة.

وأشار إلى أن هذا الوقت وقت رد الجميل إلى المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والذي قد تولى منصب رئيس الجمهورية ودشن العديد من المبادرات التي تخدم المواطن المصري بشكل عام والسوهاجي بشكل خاص؛ ولذلك وقف الجميع جانبًا إلى جنب لتوليه فترة رئاسية مقبلة لاستكمال ما بدءه.

 

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محافظ سوهاج يتابع سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف المراكز

حزب حماة الوطن بسوهاج

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد تفقد لليوم الثالث على التوالي سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بمختلف مراكز المحافظة، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وشملت جولة  المحافظ اليوم تفقد لجان مدرسة مؤسسة السمطا بالبلينا، ومدرسة الشهيد طيار أسامة إسماعيل بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد  العزيز بالمنشاة، ومدرسة أولاد نصير الابتدائية بمركز سوهاج، ومدرسة ساحل طهطا الابتدائية بطهطا، ومدرسة الثانوية بنات بطما.

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