الكنيست الإسرائيلي يوافق على ميزانية الحرب ضد غزة وجنوب لبنان

وافقت اللجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، في قراءاتها النهائية في الجلسة العامة للكنيست، على ميزانية تكميلية لعام 2023 تهدف إلى تغطية التكاليف المالية الباهظة للحرب في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.

وتضيف الميزانية التكميلية مبلغا إضافيا قدره 25.9 مليار شيكل (7 مليارات دولار) إلى الميزانية الأصلية لعام 2023، ما يرفعها إلى 510.6 مليار شيكل (138 مليار دولار)، قبل تكاليف خدمة الديون، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن بعض الأموال الإضافية المقدمة في الميزانية المعدلة أثارت حفيظة أعضاء الكنيست المعارضين، وخاصة الزيادات الضخمة في ميزانية وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية المثيرة للجدل لمشاريع لا علاقة لها بالمجهود الحربي.

واندلعت حالة من الهرج والمرج في اللجنة عندما اكتشف أعضاء الكنيست من المعارضة أنه على الرغم من ادعاءات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يوم الاثنين، بأن الزيادة في ميزانية وزارة المستوطنات كانت من أجل متطلبات أمنية في الضفة الغربية.