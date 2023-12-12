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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: كل التحية للقوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب

الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي

أشاد الإعلامي احمد موسي بمجهودات الدولة فى كبح الإرهاب قائلا: "بلدنا أمن وأمان ومحدش يقدر يقربلنا عشان عندنا قائد له قرار وقوة، وكل التحية والتقدية والأجلال للنجاح الساحق للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة لما حققته في القضاء على الإرهاب".

واكد أحمد موسي من خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الاعداد الغفيرة التى اكتسحت في ٣٠ يونيو، سوف تزيد وتكتسح في الانتخابات الرئاسية الحالية  ٢٠٢٤.

الأمن والاستقرار هو الذي دفع الشعب المصري إلى المشاركة الإنتخابات الرئاسية المصرية

وأردف أحمد موسى، أن الأمن والاستقرار هو الذي دفع الشعب المصري إلى المشاركة الحاشدة في الإنتخابات الرئاسية المصرية، لانه رأي العدوان الارهابي الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أحمد موسى أن الشعب المصري" رد الجميل" لقائد وبطل وزعيم قاد الأمة في أصعب مرحلة في تاريخها، فالملايين خرجوا للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

 

 

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