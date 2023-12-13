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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"التصديري للحاصلات الزراعية": ارتفاع أسعار البصل عالميا وتوقعنا العجز الكبير فيه

البصل
البصل

علق عز الدين حسن جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ارتفاع أسعار كيلو البصل لأكثر من 45 جنيهًا ببعض الأسواق، مشيرًا إلى أنه العام الماضي طالب بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي.

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن إنتاج البصل العام الماضي انخفض لأكثر من 50%، وهذا رقم كبير،  وتم الحديث الي المسؤولين وطالبنا بوقف تصدير البصل حتى لا تتفاقم الازمة.

وواصل:" سعر البصل حاليًا غير طبيعي، ولولا التحذيرات من العام الماضي لم ليكن موجودا في السوق المصري وهناك ارتفاع في اسعار البصل عالميا  وتوقعنا العجز الكبير في البصل".

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