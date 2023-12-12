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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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10 جنيهات| نقيب الفلاحين يكشف عن سعر البصل في موسم الحصاد المقبل|فيديو

البصل
البصل

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن  البصل أزمة عالمية بسبب ضعف الإنتاج مما أثر على المزروع المصري القليل الموسم الماضي الذي صدر كميات كبيرة منه. 

وأضاف أن أكثر من ١٠ مليون فلاح صوتوا في الانتخابات الرئاسية مهنئا الشعب المصري بالاستحقاق الإنتخابي مشيدا بالفلاحين وأنهم الحصان الاسود.

البصل المصري عليه إقبال عالمي

وأردف أبو صدام في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن  أكثر من ١٠ مليون فلاح صوتوا في الانتخابات الرئاسية مهنئا الشعب المصري بالاستحقاق الإنتخابي، مشيدا بالفلاحين وأنهم الحصان الاسود.

وأوضح أن الموسم القادم الذي تم زراعته الآن أكثر من ٢٥٠ ألف فدان فسيكون هناك وفرة في البصل وسيقل سعره ليصل إلى ٥ و١٠ جنيهات عند موسم الحصاد.

وأشاد أبو صدام بالقرار الحكومي بمنع تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر جديدة وهو قرار وقائي من شأنه تخفيض الأسعار ويحافظ على المعروض.

وأشار إلى أن البصل المصري عليه إقبال عالمي هذا الموسم بسبب وضع الهند أكبر مصدر للبصل في العالم رسوم جمركية على التصدير بالإضافة إلى إصابة الهند وباكستان بسيول وفيضانات أدت إلى قلة الإنتاج فضلا عن الجفاف الذي أصاب أوروبا.

وقال أبو صدام أن البصل المصري الأجود في العالم وأن مصر ثالث منتج للبصل على مستوى العالم ويتم تصديره  بودر أو خام.

وطالب المصريين بترشيد الاستهلاك في البصل حتى الموسم الجديد، مشيراً إلى أن هذه الأزمة لن تتكرر في الأعوام القادمة.
 

البصل الإنتاج الانتخابات الرئاسية موسم الحصاد تصدير البصل

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