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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة عبر خاصية الاستوري.

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تألقت ياسمين عبد العزيز في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأسود المصنوع من القماش الشفاف مما كشف عن ساقيها.

اتسم فستان ياسمين عبد العزيز بصيحة البليسيه التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وبحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجاً جذاباً مرتكزاً على المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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