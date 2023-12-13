أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشكر أبو العينين: وفرت كل الإمكانيات لصدى البلد لمتابعة الانتخابات.. وأبو العينين يشيد بدور الداخلية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أعلنت اللجنة الأولى العامةجنة العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 197356 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الغربية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز طنطا بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

استعرض الإعلامي أحمد موسى، إدلاء الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء حرصه الكبير على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري.

حرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد توفيره كافة الإمكانيات لقناة صدى البلد من أجل تقديم أفضل متابعة ممكنة لـ الانتخابات الرئاسية 2024.

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بأن اللجنة العامة بقسم الساحل أعلنت أن نسبة الحضور في الانتخابات الرئاسية بلغت 61 بالمئة.

قال النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصري أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات بمنتهى الأريحية وبفرحة عارمة، مؤكدا ان الشعب المصري اليوم بعث برسالة للعالم أنه جدير برسم مستقبله وقادر على اختيار قائده، ويستطيع تجاوز كل التحديات.

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية ملفت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت إنتباه كل من تابع وراقب الإنتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما نحن المصريون من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

حرص مصطفى الشيمي، مراسل صدى البلد بمحافظة المنيا، على شكر أحد السيدات كبار السن بعد إصرارها الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من مرضها وأزمتها الصحية.

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق ، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ، بالمشهد الانتخابي هذا العام .

أشاد الإعلامي احمد موسي بمجهودات الدولة فى كبح الإرهاب قائلا: "بلدنا أمن وأمان ومحدش يقدر يقربلنا عشان عندنا قائد له قرار وقوة، وكل التحية والتقدية والأجلال للنجاح الساحق للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة لما حققته في القضاء على الإرهاب".