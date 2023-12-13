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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يشكر أبو العينين: وفرت كل الإمكانيات لصدى البلد لمتابعة الانتخابات.. وأبو العينين يشيد بدور الداخلية

صورة الملف
صورة الملف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

اللجنة العامة بقسم النزهة بالقاهرة: المرشح الرئاسي السيسي حصل على 197356 صوتا

أعلنت اللجنة الأولى العامةجنة العامة 23 ومقرها قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة ، نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلنت حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 197356 صوتا، بينما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 5264 صوتا.

 

اللجنة العامة بمركز طنطا: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حصل على 265723 صوتا

 

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الغربية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز طنطا بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

 

أحمد موسى يستعرض إدلاء رئيس تحرير صدى البلد بصوته في الانتخابات الرئاسية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، إدلاء الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء حرصه الكبير على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري. 

 

أحمد موسى يشكر أبو العينين: وفرت كل الإمكانيات لصدى البلد لمتابعة الانتخابات..فيديو

حرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد توفيره كافة الإمكانيات لقناة صدى البلد من أجل تقديم أفضل متابعة ممكنة لـ الانتخابات الرئاسية 2024. 

 

إكسترا نيوز: المرشح الرئاسي السيسي يحصل على 235784 صوتا باللجنة العامة بالساحل

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بأن اللجنة العامة بقسم الساحل أعلنت أن نسبة الحضور في الانتخابات الرئاسية بلغت 61 بالمئة.

محمد أبو العينين: انتخابات الرئاسة 2024 رسالة لكل من حاول التشكيك في مصر

قال النائب محمد أبو العينين  رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط  لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن الشعب المصري أصر على الإدلاء بصوته في الانتخابات بمنتهى الأريحية وبفرحة عارمة، مؤكدا ان الشعب المصري اليوم بعث برسالة للعالم أنه جدير برسم مستقبله وقادر على اختيار قائده، ويستطيع تجاوز كل التحديات.

مصطفى الفقي: الانتخابات هي رسالة الشعب للتمسك بالقائد|فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي أن إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية ملفت بشدة وكذلك إقبال المرأة لفت إنتباه كل من تابع وراقب الإنتخابات الرئاسية في هذه المرحلة ومعنى ذلك أن هناك عوائق تستهدف مصر ولكن لابد دائما نحن المصريون من مواجهة هذه التحديات بصبر وصلابة.

عمرها 88 عام.. مراسل صدى البلد يقبل يد مسنة بعد إصرارها على المشاركة بالانتخابات

حرص مصطفى الشيمي، مراسل صدى البلد بمحافظة المنيا، على شكر أحد السيدات كبار السن بعد إصرارها الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من مرضها وأزمتها الصحية. 

رسالة تأييد من الشعب.. تعليق المستشار عمرو عبد الرازق على المشهد الانتخابي

أشاد المستشار عمرو عبدالرازق ، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ، بالمشهد الانتخابي هذا العام .

 

أحمد موسى: كل التحية للقوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب

أشاد الإعلامي احمد موسي بمجهودات الدولة فى كبح الإرهاب قائلا: "بلدنا أمن وأمان ومحدش يقدر يقربلنا عشان عندنا قائد له قرار وقوة، وكل التحية والتقدية والأجلال للنجاح الساحق للدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة لما حققته في القضاء على الإرهاب".

 

 

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