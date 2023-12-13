سنظل صوت الشعب|أحمد موسى: «صدى البلد» الأعلى مشاهدة وموقفنا لا يتغير.. فيديو

قدّم الإعلامي أحمد موسى التحية والشكر لجميع الزملاء في شبكة «صدى البلد» على المجهود الكبير الذي بذلوه لتغطية انتخابات الرئاسة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، والتي قدمت فيها قناة صدى البلد تغطية مميزة في كافة المحافظات على مدار الساعة.

وأكد «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حجم الإشادات الكبيرة والواسعة التي تأتي من الخارج قبل الداخل لجميع الزملاء، موضحًا أن الجميع في قناة "صدى البلد" تفوّق على نفسه سواء مراسلين أو زملاء من الإعلاميين في تقديم التغطية الخاصة الإعلامي مصطفى بكري والإعلامية عزة مصطفى والإعلامي حمدي رزق والإعلامية رشا مجدي، والجميع خلف الكاميرات بذل مجهودًا كبيرًا أيضًا في نجاح هذه التغطية.

صدي البلد الأعلى مشاهدة

وأشار أحمد موسى، إلى أن شبكة قنوات صدى البلد الأعلى مشاهدة في كل مكان بالعالم وكانت الانتخابات الرئاسية تتم متابعتها عبر شاشة صدى البلد من كل دول العالم، مضيفًا أن الجميع كان ينقل عن صدى البلد في كل مكان خارج وداخل جمهورية مصر العربية بسبب المصداقية، وكنا نسابق الجميع وبكل فخر.

وأوضح أحمد موسى، أن قناة صدى البلد وبرنامج على مسئوليتي الأعلى متابعة في مصر والشرق الأوسط والرهان الوحيد دائما على الشعب المصري العظيم والجمهوري الواعي وأن نظل متحدثين باسم المواطن وأن نقف خلف الوطن وسنظل صوت الشعب، مؤكدا أن جمهور صدى البلد كبير وعريض.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتحدث عن المنافسة، وتصدر المشاهدة وهذا قولًا واحدًا، لأن الجميع كان حريصًا وتحمل التعب وكل شيء من أجل توصيل الرسالة لكل دول العالم، مضيفًا أن كل الدول تتابع قناة صدى البلد، وهذه بمثابة رسالة وليس لنا مصلحة إلا مصر وهذا دورنا لآخر نفس، ولم نمسك العصا من المُنتصف وموقفنا واحد لا يتغير وهذا البرنامج صوت الشعب المصري وسنظل نرسل رسالة الحياد والمهنية والانحياز الكامل لمصلحة بلادنا.