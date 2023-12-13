محافظ الأقصر يتابع تنفيذ محور اللواء سمير فرج

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتفقد أعمال محور اللواء سمير فرج (محور الشمال) ومشروع إنشاء وتطوير الميدان الواقع قبل دير الأنبا باخوميوس الشايب، حيث التقى حمدى الجبالى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جبالكو مصر المنفذة للمشروع.

وذلك بمرافقة العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والعميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.



وأوضح العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية أن جميع الأعمال المنفذة بالميدان من حيث التصميم والتنفيذ وكذلك تطوير الجزر المحيطة بالميدان أهداء من شركة جبالكو مصر للمقاولات ، ومن المقرر أن ينفذ الميدان على مساحة قطر ٤٧ متر وبتكلفة تبلغ ٢ مليون جنيه تقريبا، مشيراً إلى ان موقع الميدان يأتى في بداية الطريق للقادم من مطار الاقصر الدولي في إتجاه محور اللواء الدكتور سمير فرج( محور الشمال) بمركز ومدينة الزينية.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على كافة المسؤولين الألتزام بالجداول الزمنية المقررة للمشروع ، وذلك نظرا لحيوية موقع الميدان بطريق مطار الأقصر الدولى.