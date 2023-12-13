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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوجل تكشف عن الأعمال المصرية الأكثر بحثا في السعودية 2024

أحمد فهمي
أحمد فهمي

كشف محرك البحث “جوجل” عن الأعمال الدرامية التي تم البحث عنها في السعودية  بكثرة خلال العام  2023 الذي شارف على الانتهاء. 

وتواجد في القائمة التي ضمت 10 أعمال درامية، عملان مصريان فقط، وهما مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي جاء في المركز السادس، ومسلسل “جعفر العمدة” في المركز السابع. 

مسلسل “سفاح الجيزة” قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.

العمل من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وحنان يوسف وركين سعد ومن إخراج هادي الباجوري.

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أما المسلسل الثاني المصري الذي تواجد في القائمة، فهو مسلسل “جعفر العمدة” من بطولة محمد رمضان، واحتل المركز السابع. 

مسلسل " جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان،  وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وجورى بكر، وطارق النهرى، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وأحمد عبد الله، ولمى كتكت، وإحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

سلسل جعفر العمدة سفاح الجيزة شماريخ فريدة سيف النصر مسلسل جعفر العمدة مسلسل سفاح الجيزة منة فضالي منذر رياحنة

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