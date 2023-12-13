التنمية الصناعية تعلن عن تسهيلات جديدة في قطاع الأراضي

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن قيامها بالتنسيق مع أجهزة المدن والمناطق الصناعية بالمحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين بتيسير إجراءات الاستثمار الصناعى في مجال طلبات التصرفات العقارية والاستعلام العقاري.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تلك الإجراءات تأتي لتوفير الوقت على المستثمر وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، موضحة أنها ستنفذها ابتداءً من الأحد 17 ديسمبر الجاري.

وأجرت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، زيارة تفقدية على رأس وفد من قيادات الهيئة، إلى محافظة الفيوم، وكان في استقبالها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وعقد الوفد اجتماعا موسعا مع مستثمري المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وكذلك أصحاب الوحدات الصناعية بمجمعي الفيوم للصناعات الصغيرة لبحث طلباتهم والتحديات التي تواجههم لتذليلها والوقوف على مستوى المرافق والخدمات المقدمة لأصحاب المصانع، كما شملت الزيارة جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية.

شهد الزيارة اللواء محمد سليم، رئيس مركزية فروع الهيئة، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أحمد عبد الرؤوف، مدير المشروعات ومدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والمحافظة، وممثلو الأجهزة التنفيذية الشركات المسئولة عن المرافق.

وخلال الاجتماع، صرحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، بأن نظرة المستثمرين إلى الفيوم تأتى فى سياق كونها الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى، مؤكدة التنسيق المستمر بين الهيئة والمحافظة لوضع حلول فورية لأي تحديات تواجه المصانع القائمة وتطويرها وتوطين الصناعات بها لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة استغلالًا للميزة النسبية للمحافظة وتوافر الموارد الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، وكذلك قربها من السوق الرئيسية للقاهرة الكبرى والخدمات اللوجيستية.

وقالت إن إنشاء الهيئة مجمعين صناعيين بالفيوم لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعكس اهتمام الدولة بالتنمية الصناعية بالمحافظة، حيث يوفر المجمعان الصناعيين 692 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات، وذلك على مساحة إجمالية 52 فدانا تم طرحها بنظامى التمليك والإيجار، تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج وتعبئة النباتات العطرية.

وأضافت أن الهيئة تواصل تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وتذليل أية تحديات قد تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم والإنتاج في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مثمنة التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين.

وأعلنت أنه جار الإعداد لإنشاء مكتب جديد للهيئة بالفيوم بالتنسيق مع المحافظة لخدمة المستثمرين وتيسير معاملاتهم مع الهيئة.

من جهته، أكد الدكتور أحمد الأنصاري مساندة ودعم المحافظة الكامل للمستثمر الصناعي ودفع خطط التنمية الصناعية بالمحافظة لتهيئة المناخ للاستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن التنمية الصناعية بجانب التنمية الزراعية هما عماد أى اقتصاد مستقر يملك القدرة على مجابهة أية تحديات.

وفي نهاية الزيارة، قام رئيس الهيئة والمحافظ بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم زارا خلالها عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية، وهي مصنع “كواليتي باك” للتعبئة والتغليف، ومصنع “أورجانيك جرين” للصناعات الغذائية، ومصنع “الشركة الذكية” لإنتاج الزجاج.