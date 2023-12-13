صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة روش هانكرا على الحدود اللبنانية

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة روش هانكرا، على الحدود اللبنانية على الساحل الإسرائيلي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سيكون هذا الهجوم الواضح هو الأول على الحدود الشمالية اليوم، الأربعاء، بعد تكثيف العمليات الهجومية على الحدود بشكل كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائرات ودبابات تابعة له نفذت سلسلة من الضربات في جنوب لبنان وسوريا ردًا على قصف صاروخي على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ففي سوريا، قال جيش الاحتلال إنه ضرب البنية التحتية للجيش السوري، بما في ذلك نقطة مراقبة.

وفي لبنان، أشار إلى أنه أصاب منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله مسؤوليته عن عدة هجمات صاروخية من لبنان اليوم على شمال إسرائيل.