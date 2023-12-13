ضربات قوية.. سرايا القدس تقصف تجمعات جنود جيش الاحتلال في غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون”.

وكانت أعلنت سرايا القدس، أعلنت أن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة في محاور التقدم بحي الشجاعية شرقي غزة، وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت التحشدات العسكرية وجنود لـ الاحتلال الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

وفي وقت سابق، قال أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس، إن المقاومة لن تستسلم ولن ترفع الراية البيضاء مهما طالت المعركة، مؤكدا ثبات المقاتلين في كافة محاور القتال وتدمير عشرات الآليات.