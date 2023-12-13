اعتراضات صاروخية في سماء أسدود و«رشقة» تصيب مجمعا تجاريا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات إنذار دوت في مدينة أسدود وبلدات محيطة بها.

وذكرت قناة “الكوفيه”، بأنه تم اعتراض عدد من الصواريخ في سماء أسدود.

وأصابت رشقة صاروخية أطلقتها المقاومة الفلسطينية مجمع تجاري في أسدود.

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والحشود العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون”.