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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ بداية العدوان..

هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد 6 معتقلين بسجون الاحتلال

ارشيفي
ارشيفي

اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية  قدورة فارس، إن 6 معتقلين استُشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، آخرهم الشهيد ثائر أبو عصب.

وذكر في تصريحات له أنه تم وضع القناصل والدبلوماسيين في صورة الجرائم الكبرى التي تُرتكب بحق معتقلينا، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان، ومحورها ومركزها قطاع غزة.

وأوضح، أن إدارة معتقلات الاحتلال ما زالت إلى الآن تخفي اسم أحد المعتقلين الشهداء، إذ اكتفت بنشر أنه من قطاع غزة، وربما هناك آخرون قد استُشهدوا نتيجة التعذيب.

وأشار فارس إلى أنه تم وضع ممثلي عدد من الدول بصورة ما يعانيه معتقلونا وتعرضهم للخطر، وحالة الاكتظاظ التي يعيشونها في المعتقلات، داعيا إلى وقوف الدول وتنفيذ التزاماتها بحق معتقلينا بالحرية.

وبين قدورة، أنه ستتم متابعة واقعة استشهاد معتقلينا، بمن فيهم الشهيد عبد الرحمن مرعي، وتوثيق هذه الجرائم لتكون يوما ما مخرزا في عين الاحتلال الذي تنكّر لكل القيم الإنسانية.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن الاحتلال ينفذ انتهاكات تطال مختلف أبناء شعبنا الفلسطيني، ويمارس بحقهم عمليات انتقامية وسلوك عدواني.

وأضاف، أن المعتقلين مستهدفون أكثر من أي وقت مضى، وهو ما تظهره شهادات المعتقلين المفرج عنهم، التي تؤكد ان هناك عمليات انتقامية حولت حياتهم الى جحيم، وأنهم في مرحلة انتظار على الجرح وصبر على الألم.
 

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