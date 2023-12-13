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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنستمر لآخر جندي.. نتنياهو يتحدي المجتمع الدولي ويرفض وقف الحرب على الفلسطينيين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن يوقفها أي شيء عن المضي في الحرب حتى النهاية رغم الضغوط الدولية.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته لمنشأة التحقيق التابعة للوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية واللواء 460 المدرع في جنوب إسرائيل.

وفي محادثة مع العقيد دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع الذي يقاتل في غزة، قال نتنياهو: “أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي .. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى تدمير حماس”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يختلق الكثير من النزاعات.

وكتب لابيد، عبر منصة “إكس”، “بينما يموت الجنود في غزة، اختلق نتنياهو نزاعات.. اخترع نزاعا مع الولايات المتحدة، اخترع نزاعا معي، اخترع نزاعا مع بيني جانتس وغادي آيزنكوت”.

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وأضاف: “لقد تحدثت عن ذلك مع القيادة الأمريكية، ومع الأوروبيين، ومع الناس في معسكر الدولة.. لا أحد يفهم ما الذي يتحدث عنه.. لا أحد يعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.. اي شخص! إنهم لا يفهمون ما يريد.. مع من يتجادل بالضبط؟”.

إسرائيل نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي غزة حماس

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