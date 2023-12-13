ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الجمبري للحوامل..





فوائد الجمبري للحامل..

يعتبر الجمبري ثمينًا بالفوائد، بجانب مذاقة الرائع، ومن فوائد الجمبري للحامل ما يلي:

يعطي إحساس بالشبع

الجمبري يعطي إحساس بالشبع للحامل، لكنه لا يزيد من السعرات الحرارية.

تعويض الحامل بالفوسفور والكالسيوم

يعمل الجمبري على تعويض الحامل بكمية كبيرة من الفوسفور والكالسيوم، مما يحافظ على أسنانها.

يحتوي على حمض الفوليك

يحتوي الجمبري على حمض الفوليك الهام أثناء الحمل، وخاصة في الشهور الأولى، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الأنبوب العصبي للجنين.

زيادة كمية الدم

من فوائد الجمبري للحامل أن مكوناته تدخل في الدم مما يزيد من كمية الدم داخل جسم الأم والجنين.

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يحتوي على أحماض أوميغا 3 و6 الدهنية

يحتوي الجمبري على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، والتي تقوي جهاز المناعة، وتحمي الحامل من نزلات البرد، وتقلل من خطر إصابة الجنين بأمراض متعددة.

غني باليود

يمتلك الجمبري كمية كبيرة من اليود، والتي تعمل على تشغيل النظام الطبيعي للغدد الصماء للحامل والجنين.

مضادات الأكسدة

من فوائد الجمبري للحامل زيادة مرونة الاوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، لإحتوائه على مضادات الأكسدة.

مضاد للحساسية

يعتبر الجمبري مضادًا للحساسية، ولا يسبب أي رد فعل، بل يمنع أيضًا مظاهر الحساسية المختلفة تمامًا.

يحافظ على جمال الأظافر والشعر

من فوائد الجمبري للحامل الحفاظ على جمال الأظافر والشعر، نتيجة لتركيبة الجمبري الغنية كثيرا بالمعادن.