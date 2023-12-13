رئيس الشيشان يعلق علي ضرب ابنه لحارق القرآن الكريم

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، إن ابنه آدم سيعتبر ضربه لـ نيكيتا جورافيل، الذي أحرق القرآن الكريم، في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في غروزني شرفا له.

وأضاف قديروف، “أعتقد أن آدم قديروف فعل الشيء الصحيح. اعتقدت في البداية أنه سيعاقب. عذبته لأنه تم فتح قضية جنائية ، وأنه سيقضي 6-8 سنوات في السجن. أجاب أنه سيعتبر هذه العقوبة شرفا. ولماذا يجب أن يعاقب؟ لضربه الرجل الذي أحرق القرآن؟”.

وذكر رئيس الشيشان، أنه تحدث مع جورافيل بناءً على طلبه، لكنه لم يؤمن بصدق توبته ورغبته في اعتناق الإسلام.

وأضاف: "قال إنه يريد اعتناق الإسلام واعتذر.. بالطبع، كل شيء ممكن، يمكنه أن يصبح أفضل مسلم، بل أفضل منا، كل شيء بإرادة الله تعالى.. إذا اعتنق الإسلام بصدق، فنحن نرحب به".

وقال قديروف: "إذا اعتذر شخص ما واتخذ الطريق الصحيح، فنحن على استعداد لمسامحته بطريقتنا الخاصة.. وإلا لم أر الصدق في عينيه".