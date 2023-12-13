ممنوع تعبر عن رأيك.. سوري يكشف لماذا هجر ألمانيا وأحب العيش في مصر

انتشر مقطع فيديو مثيرًا حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تيك توك” لشاب سوري يحكي تجربة العيش في مصر و ألمانيا.

قال الشاب في مقطع الفيديو: “تركت ألمانيا بعد 15 سنة، تأقلمت على نظامها والعادات والتقاليد وكل شيء وهذا كان قبل حرب فلسطين، أول ما صارت حرب غزة حسيت بعنصرية كبيرة، وحسيت إنه في المانيا كل العرب صاروا ممنوع يحكوا رأيهم، وإنهم منبوذين وإنهم مكروهين وإنك عايش في غربة ووسط غربة”.

تابع الشاب السوري: “بتحس حالك لوحدك، سنة واحدة باوروبا بتحس حالك كبرت 10 سنين من الهموم ومن المشاكل، ومن إنه ممنوع تعبر عن رأيك، ممنوع حرية الرأى والعقاب غرامة مالية أو سحب إقامة وجنسية”.

واصل الشاب: “مصر فيها الخير وشغل كتير أحلى بيزنس ، بلد فيها بركة من 100 جنيه، والناس والحياة فيها روح ، تعيش على قدك بكرم وشرف، اشرف من 1000 يورو في المانيا مع الحبس والأكل، مصر فيها راحة نفسية”.