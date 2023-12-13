متخصص يكشف مفاجأة عن فيروس منتشر .. فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، إن هذا التوقيت من كل عام يشهد انتشار الفيروسات التنفسية المتعددة.



وأضاف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: كل عام في هذا التوقيت نشهد أمراض تنفسية بنفس المعدل الحالي وبنفس الشدة، موضحا: "الأدوار المنتشرة هي أداور البرد والإنفلونزا التي تنتشر بشكل كبير في هذا التوقيت والفيروس المخلوي وفيروس كورونا بمتحوراته.

واسترسل الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة،: "فيروس كورونا لم ينتهي بمتحوراته، وأصبحت ضعيفة جدا في هذا التوقيت وعالميا أصبح أقرب لدور البرد".

وتابع: فيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشارا حاليا وهو السائد الآن، وهو الإنفلونزا الموسمية التي نشهدها كل عام بنفس التوقيت، موضحا: البرد يختلف تماما عن الإنفلونزا، حيث أنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي والأغشية المخاطية للأنف، فضلا عن ارتفاع الحرارة من بسيطة لمتوسطة، والاحتقان البسيط بالحلق، ويستطيع الشخص المصاب أن يمارس حياته بشكل طبيعي جدا.